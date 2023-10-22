Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Strafverteidiger

Messerattacke am Nachmarkt

ATVStaffel 2Folge 1vom 22.10.2023
Messerattacke am Nachmarkt

Folge 1: Messerattacke am Nachmarkt

49 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12

Astrid Wagner vertritt einen Mandanten, der versucht haben soll, seine Frau zu ermorden. Strafverteidiger Martin Mahrer muss einem jungen Mann helfen, der wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht steht. Die Mandantin von Verteidiger Anton Alexander Havlik soll 900 Euro Verwaltungsstrafe zahlen, weil sie ihr Auto jemandem geliehen haben soll, der keinen Führerschein hat. Die Kopie des Führerscheins hat sie aber.

