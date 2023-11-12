Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Strafverteidiger

Staffel 2Folge 4vom 12.11.2023
48 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12

Astrid Wagner vertritt einen Sicherheitsmitarbeiter, der im Streit mit einem anderen Autofahrer seine Dienstwaffe gezogen haben soll. Martin Mahrer verteidigt einen Mann, dem die Verwüstung der Wohnung seiner Ex-Frau vorgeworfen wird. Und auch bei Strafverteidiger Anton Alexander Havlik geht es um Körperverletzung.

