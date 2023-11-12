Kieferbruch im StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
Die Strafverteidiger
Folge 4: Kieferbruch im Straßenverkehr
48 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12
Astrid Wagner vertritt einen Sicherheitsmitarbeiter, der im Streit mit einem anderen Autofahrer seine Dienstwaffe gezogen haben soll. Martin Mahrer verteidigt einen Mann, dem die Verwüstung der Wohnung seiner Ex-Frau vorgeworfen wird. Und auch bei Strafverteidiger Anton Alexander Havlik geht es um Körperverletzung.
Die Strafverteidiger
Produktion:AT, 2022
