Die Strafverteidiger
Folge 5: Terrorprozess in Wien
49 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12
Astrid Wagner vertritt im Wiener Terrorprozess den jungen Mann, der dem Terroristen die Waffe verkauft haben soll. Martin Mahrer hat einen Fall zu verhandeln, bei dem sein Mandant die Wohnung seiner Ex-Frau verwüstet haben soll. Der Mandant von Strafverteidiger Michael Dohr wurde wegen Verherrlichung des Islamischen Staates angeklagt.
Produktion:AT, 2022
