Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Strafverteidiger

Brutale Kindesentführung

ATVStaffel 2Folge 3vom 05.11.2023
Brutale Kindesentführung

Brutale KindesentführungJetzt kostenlos streamen

Die Strafverteidiger

Folge 3: Brutale Kindesentführung

51 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12

Astrid Wagner vertritt einen Mann, der durch einen Flirt im Internet in eine unangenehme Situation geraten ist. Martin Mahrer verteidigt derweil eine Frau, der Kunstraub vorgeworfen wird. Seine Mandantin soll Bilder des Malers Nitsch gestohlen haben. Sie jedoch behauptet, dass sie rechtmäßig in den Besitz der wertvollen Malereien gekommen ist. Ihren Angaben zufolge handelt es sich bei den Werken um Geschenke, die der Künstler einst ihrem Ex-Mann gemacht haben soll. Für den Strafverteidiger Philipp Winkler geht es heute im Fall der Kindesentführung vor Gericht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Strafverteidiger
ATV
Die Strafverteidiger

Die Strafverteidiger

Alle 3 Staffeln und Folgen