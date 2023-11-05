Brutale KindesentführungJetzt kostenlos streamen
Die Strafverteidiger
Folge 3: Brutale Kindesentführung
Folge vom 05.11.2023
Astrid Wagner vertritt einen Mann, der durch einen Flirt im Internet in eine unangenehme Situation geraten ist. Martin Mahrer verteidigt derweil eine Frau, der Kunstraub vorgeworfen wird. Seine Mandantin soll Bilder des Malers Nitsch gestohlen haben. Sie jedoch behauptet, dass sie rechtmäßig in den Besitz der wertvollen Malereien gekommen ist. Ihren Angaben zufolge handelt es sich bei den Werken um Geschenke, die der Künstler einst ihrem Ex-Mann gemacht haben soll. Für den Strafverteidiger Philipp Winkler geht es heute im Fall der Kindesentführung vor Gericht.
