Die Strafverteidiger
Folge 6: Kinder im Keller
Astrid Wagner vertritt einen Mann, dem vorgeworfen wird, seine Kinder in einem Keller gehalten zu haben. Das Jugendamt soll er mit Pfefferspray vertrieben haben. Daraufhin wurden ihm die Kinder weggenommen. Jetzt steht er vor Gericht und muss sich erklären. Verteidiger Martin Mahrer versucht, seine Mandantin aus der Untersuchungshaft zu befreien. Sie soll älteren Damen die Bankomatkarte gestohlen haben, um Geld zu beheben. Doch während der Verhandlung kommt es zu einer Überraschung und vielen Tränen. Verteidiger Philipp Winkler verhandelt eine Messerstecherei zwischen Serben und Albanern. Sein Mandant soll der Täter gewesen sein und das Opfer mit dem Messer attackiert haben.
