Die Strafverteidiger

Kinder im Keller

Staffel 2Folge 6vom 19.11.2023
Kinder im Keller

Kinder im KellerJetzt kostenlos streamen

Die Strafverteidiger

Folge 6: Kinder im Keller

50 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12

Astrid Wagner vertritt einen Mann, dem vorgeworfen wird, seine Kinder in einem Keller gehalten zu haben. Das Jugendamt soll er mit Pfefferspray vertrieben haben. Daraufhin wurden ihm die Kinder weggenommen. Jetzt steht er vor Gericht und muss sich erklären. Verteidiger Martin Mahrer versucht, seine Mandantin aus der Untersuchungshaft zu befreien. Sie soll älteren Damen die Bankomatkarte gestohlen haben, um Geld zu beheben. Doch während der Verhandlung kommt es zu einer Überraschung und vielen Tränen. Verteidiger Philipp Winkler verhandelt eine Messerstecherei zwischen Serben und Albanern. Sein Mandant soll der Täter gewesen sein und das Opfer mit dem Messer attackiert haben.

Die Strafverteidiger
ATV
Die Strafverteidiger

Die Strafverteidiger

