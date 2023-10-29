Stalking im Porno-MilieuJetzt kostenlos streamen
Die Strafverteidiger
Folge 2: Stalking im Porno-Milieu
Folge vom 29.10.2023Ab 12
Astrid Wagner, vertritt einen Mandanten, der wegen Urkundenfälschung vor Gericht steht. Verteidiger Martin Mahrer hat ein sehr ernstes Thema auf dem Tisch: Stalking. Eine junge Pornodarstellerin hat sich an ihn gewandt, weil sie von einem Unbekannten belästigt wird. In der Kanzlei von Strafverteidiger Philipp Winkler sitzt eine Mutter, der ihr Kind weggenommen wurde. Sie ist mit ihrer kleinen Tochter vor ihrem angeblich gewalttätigen Mann aus Amerika nach Österreich geflüchtet. Hier wurde ihr das Kind Monate später von den österreichischen Behörden entzogen und zurück nach Amerika gebracht. Nun kämpft die Mutter um ihre Tochter.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4