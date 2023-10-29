Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 2vom 29.10.2023
Astrid Wagner, vertritt einen Mandanten, der wegen Urkundenfälschung vor Gericht steht. Verteidiger Martin Mahrer hat ein sehr ernstes Thema auf dem Tisch: Stalking. Eine junge Pornodarstellerin hat sich an ihn gewandt, weil sie von einem Unbekannten belästigt wird. In der Kanzlei von Strafverteidiger Philipp Winkler sitzt eine Mutter, der ihr Kind weggenommen wurde. Sie ist mit ihrer kleinen Tochter vor ihrem angeblich gewalttätigen Mann aus Amerika nach Österreich geflüchtet. Hier wurde ihr das Kind Monate später von den österreichischen Behörden entzogen und zurück nach Amerika gebracht. Nun kämpft die Mutter um ihre Tochter.

