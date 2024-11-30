Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Strafverteidiger

Telefonbetrug und Bierdiebstahl

ATVStaffel 3Folge 2vom 30.11.2024
Folge 2: Telefonbetrug und Bierdiebstahl

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Strafverteidigerin Astrid Wagner vertritt einen Kellner, der Bier in die eigene Tasche verrechnet haben soll. Martin Mahrers neue Mandantin ist eine Frau, die auf ihren Freund aus Eifersucht mit einem Messer losgegangen ist.

