49 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Strafverteidigerin Astrid Wagners aktueller Fall ist ein hitziger Streit zwischen Mutter und Tochter. Martin Mahrer vertritt einen Mann, der angeblich zu Unrecht in Haft sitzt. Sein Mandant soll als Mittäter bei einem Bankomatüberfall beteiligt gewesen sein.

ATV
