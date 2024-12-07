Die Strafverteidiger
Folge 3: Unschuldig in Haft?
49 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Strafverteidigerin Astrid Wagners aktueller Fall ist ein hitziger Streit zwischen Mutter und Tochter. Martin Mahrer vertritt einen Mann, der angeblich zu Unrecht in Haft sitzt. Sein Mandant soll als Mittäter bei einem Bankomatüberfall beteiligt gewesen sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Strafverteidiger
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4