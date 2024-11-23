Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 1vom 23.11.2024
48 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Astrid Wagner übernimmt einen Fall, der an die Substanz geht. Die Strafverteidigerin vertritt eine Frau, die ihre beiden Töchter im Pool ertränkt hat. Martin Mahrers neuer Klient ist Mitglied einer Räuberbande, die in Villen eingebrochen ist und die Einwohner um wertvolle Objekte gebracht haben soll.

