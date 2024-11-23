Die Strafverteidiger
Folge 1: Ertränkte Kinder
48 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Astrid Wagner übernimmt einen Fall, der an die Substanz geht. Die Strafverteidigerin vertritt eine Frau, die ihre beiden Töchter im Pool ertränkt hat. Martin Mahrers neuer Klient ist Mitglied einer Räuberbande, die in Villen eingebrochen ist und die Einwohner um wertvolle Objekte gebracht haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Strafverteidiger
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4