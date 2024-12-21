Kind in Hundebox gesperrtJetzt kostenlos streamen
Die Strafverteidiger
Folge 5: Kind in Hundebox gesperrt
49 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Verteidiger Winkler leistet einer Dame rechtlichen Beistand, der räuberischer Diebstahl vorgeworfen wird. Astrid Wagners aktueller Fall ist an Härte kaum zu überbieten: Sie vertritt eine Mutter, die ihren Sohn über Monate hinweg in einer Hundebox gehalten und beinahe zu Tode gequält haben soll.
