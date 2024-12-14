Die Strafverteidiger
Folge 4: Mutter gegen Tochter
49 Min. Ab 12
Astrid Wagner prüft im Streiftfall zwischen Mutter und Tochter ein Beweisvideo. Die Aufnahmen bringen sogar die routinierte Strafverteidigerin zum Kopfschütteln. Martin Mahrer kämpft weiter um die Freilassung seines Mandanten, der angeblich unschuldig im Gefängnis sitzt.
Die Strafverteidiger
