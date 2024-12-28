Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Strafverteidiger

Party-Missbrauchs-Prozess

ATVStaffel 3Folge 6vom 28.12.2024
Party-Missbrauchs-Prozess

Folge 6: Party-Missbrauchs-Prozess

49 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Astrid Wagner vertritt weiterhin die Mutter, die ihren Sohn in eine Hundebox gesperrt haben soll. Die Gerichtsverhandlungen dauern bis spät in die Nacht und bringen schreckliche Details ans Licht ...

