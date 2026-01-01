Zum Inhalt springenBarrierefrei
Riesengrundstück in Buena Park

sixxStaffel 3Folge 12vom 17.01.2026
Folge 12: Riesengrundstück in Buena Park

20 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Tarek und Christina entdecken eine Immobilie in Buena Park, Kalifornien. Obwohl das Haus selbst klein und heruntergekommen ist, macht das Grundstück einen sehr guten Eindruck, und eignet sich zur Wertsteigerung.

sixx
