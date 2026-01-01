Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Versteckte Kosten

sixxStaffel 3Folge 7vom 10.01.2026
Versteckte Kosten

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 7: Versteckte Kosten

21 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Tarek und Christina entdecken eine vielversprechende Immobilie in Norwalk, Kalifornien, die sie ohne Besichtigung erwerben. Als die aufwendigen Renovierungsarbeiten beginnen, fragen sie sich, ob dieser Kauf wirklich eine gute Idee war und sie möglicherweise auf ihrer Investition sitzenbleiben.

