Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 14: Ein Haus am Freeway
21 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Tarek und Christina kaufen ein altes Haus in der Altstadt von Anaheim, Kalifornien. Der günstige Preis ist schnell erklärt: Die Immobilie muss rundum renoviert werden. Wissen die Super-Makler auf wieviel Arbeit sie sich mit dem Kauf eingelassen haben?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
