Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Gruselhaus

sixxStaffel 3Folge 8vom 10.01.2026
Das Gruselhaus

Folge 8: Das Gruselhaus

21 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Ein kleines Haus in Long Beach, Kalifornien, steht zum Verkauf an. Da es derzeit noch bewohnt ist, können Tarek und Christina das Objekt nicht unter die Lupe nehmen und wagen ein riskantes Manöver.

