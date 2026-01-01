Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Blinder Kauf in Fullerton

sixxStaffel 3Folge 13vom 24.01.2026
Blinder Kauf in Fullerton

Blinder Kauf in FullertonJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 13: Blinder Kauf in Fullerton

20 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6

Tarek und Christina kaufen eine Immobilie in Fullerton, Kalifornien, ohne sie vorher besichtigt zu haben. Als sie das erste Mal vor ihrer neuesten Investition stehen, trauen sie ihren Augen kaum. Haben sie hier etwas die Katze im Sack gekauft?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 3 Staffeln und Folgen