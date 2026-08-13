Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 13.08.2026: Hai-Alarm auf Teneriffa
46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Im Loro Parque auf Teneriffa gibt es Zebrahai-Nachwuchs: Ist mit dem Ei alles in Ordnung? Im bergischen Land geht Dr. Herbert Dreesen den Symptomen von Hündin Mila auf den Grund. Warum frisst der Chihuahua-Zwergspitz nicht mehr? Tierärztin Ilka Brummenbaum bekommt es in Siegburg mit Dogge Bella zu tun und wendet bei ihr Akkupunktur-Therapie an.
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1