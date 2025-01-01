Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal

ATVStaffel 1Folge 1
49 Min.Ab 6

Tiefer – lauter – schneller, das ist das Motto der Tuner und Roadrunner in Österreich. Die Szene boomt wie nie zuvor, jeder hart verdiente Cent fließt in das edle Gefährt und es gilt: sehen und gesehen zu werden. Was zählt ist der richtige Spoiler, der größte Auspuff, die meisten PS zu haben. ATV begleitet skurrile Fans bei ihren oft heimlichen Treffen, denn es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

