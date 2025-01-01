Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal
Folge 6: Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 6
Weit nach Mitternacht treffen sich die Tuner der Szene St. Pölten. Auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe der Landeshauptstadt zeigen die Autoliebhaber ihre Raritäten und Schmankerl. Von echten Einzelstücken bis zum Serienauto jeder tunt hier was das Budget zulässt. Währenddessen werden in Wien getunte Autos auf Herz und Nieren überprüft. Prüfer Christoph Zischka ist streng und seinem Blick entgeht nicht mal das kleinste Detail. Stündlich kommen neue Autos, die von der Landesfahrzeugprüfstelle genauestens begutachtet werden. Und nicht alle können von dort wieder mit dem eigenen Auto heimfahren. So manches Kennzeichen wird in der Werkstatt abgenommen. In Kärnten hingegen betreiben Stefan und Sandra ihre eigene kleine Tuningwerkstatt. Bei ihnen werden teure Sportwägen gepimpt und aufgemotzt. Doch an diesem Tag steht noch eine ganz besondere Challenge an: Tuner Filippe will gegen Stefan auf der Skipiste antreten. Nicht mit den Skiern, sondern mit dem Auto. Die zwei wollen sich mit ihren Autos duellieren. Was da wohl rauskommt? Frau Oberstleutnant Andrea von der Landesverkehrsabteilung Wien weiß, dass nicht alle Autos sicher durch den Verkehr kommen. Über 17.500 Unfälle mit Personenschaden gab es im 1. Halbjahr 2021 und 151 Tote im Straßenverkehr. Das ist zwar die zweitniedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen, trotzdem will sie jeden weiteren Unfall verhindern. Sie erzählt uns von den schlimmsten Roadrunner-Unfällen der letzten Jahre.
