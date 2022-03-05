Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal
Folge 5: Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 5
Außerhalb von Wien, an der A2 befindet sich ein beliebter Treffpunkt der Autotuner. Gleich an einer Raststation bietet sich genügend Platz für die Roadrunner und Autofreaks. Ob das eine Mini Cooper-Autorunde ist oder ein Jugendlicher, der gleich seine Mama mitnimmt. Hier am Parkplatz treffen sich alle, die eine Leidenschaft teilen: Autos – Autos – Autos. Im Waldviertel besuchen wir ein 3-Stunden-Rennen. Auf einer kleinen Rennstrecke mitten in der Pampa in Fuglau duellieren sich hier die Hobbyrennfahrer. Unter ihnen auch Auto-Tuner Rene und eine Mädelsrunde rund um Rallye-Cross-Fahrerin Kathi. Ihr Motto: einfach nur durchkommen. Denn nur die wenigsten schaffen auch die gesamten 3 Stunden auf der Offroad-Strecke. In der Zwischenzeit wird am Wiener Gürtel wieder kontrolliert. Die Polizei muss ständig präsent sein, denn die Roadrunner sind es auch. Insgesamt 50 Schwerpunkt-Kontrollen gab es allein 2021. Und die Kontrollen beweisen: sie sind dringend notwendig, denn in Wien sind so viele Raser und illegal getunte Autos wie nie zuvor. Die Szene ist lebendig.
