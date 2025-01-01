Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 2
Österreichs Tuningszene ist aktiv wie nie zuvor. Immer mehr junge Menschen motzen ihre Autos auf. Ein teures Hobby, das viele Anhänger hat. Am inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten ist sehen und gesehen werden angesagt. Es gibt hier zwar keinen offiziellen Veranstalter, trotzdem zieht es tausende Fahrer mit ihren getunten Autos an den Wörthersee. Es sind so viele wie noch nie zuvor, denn Autotuning ist gerade in. Rund um den See treffen sich alle, die diese Leidenschaft teilen. Von wunderschönen, teuren Autos bis hin zu alten Klappergestellen, ist hier alles zu finden. Und während die Autotuner ein ganzes Wochenende viel Spaß haben – hat die Polizei alle Hände voll zu tun. Die Beamten am See sind ebenfalls rund um die Uhr im Einsatz und fangen bei Verkehrskontrollen regelmäßig Autos ab, die keine Genehmigung ihrer veränderten Autoteile haben. Und das wird ganz schön teuer. Doch nicht immer finden Driften, Spulen und Rasen illegal statt. Auf einer Rennstrecke in Greinbach in der Steiermark kann das Ganze auch legal gelernt werden. Zur besseren Selbsteinschätzung. Wir treffen dort den Drift-Profi Franz Kuncic, der ein paar Hobby-Fahrern das Driften beibringen möchte. In Wien hingegen sind viele Anrainer bereits entnervt von den Autotunern und Rasern. Thommy Niss-Waid leidet in seiner Straße im 10. Bezirk an der gefährlichen Raserei und am Lärm, den die Autos – vor allem die Auspuffe - verursachen. Regelmäßig steht er bei sich am Balkon und versucht mit Videos zu dokumentieren was unten auf der Straße abgeht. Wir zeigen Autoliebhaber, Poser und Raser aus ganz Österreich, aber auch die, die die Leidenschaft nicht ganz verstehen.
