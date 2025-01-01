Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal
Folge 3: Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal - Folge 3
Am Wörthersee 2021 Reloaded - dem inoffiziellen GTI-Treffen - entdecken wir gemeinsam mit Manuel und Melanie die ausgefallensten Autos. Die beiden Mostviertler finden hier alles was ihr Autoliebhaber-Herz begehrt und kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Gleichzeitig treffen wir den 20-Jährigen Tiroler Ivo. Er möchte lieber anonym bleiben – gibt uns aber tiefe Einblicke in die Roadrunner-Szene. Der junge Autofahrer düst regelmäßig nach Wien, nur um sich mit anderen Autofahrern zu messen. Welches Auto ist das stärkste und wer hat die beste Fahrtechnik? Die Optik seines Autos ist ihm egal – im geht es nur um die PS, erzählt er uns. Eine Waschstraße in der Nähe von Traiskirchen in Niederösterreich ist beliebter Treffpunkt einer kleinen Tuning-Gruppe. Mindestens 1x die Woche treffen sich Nati und ihre BMW-Freunde hier und haben nur ein Hauptthema im Sinn: ihre Autos und Autowaschen. Denn wer sein Auto liebt, will es auch strahlen sehen. Folierer Edi aus Graz hat jede Menge Aufträge. Seit die Tuning-Szenen gewachsen sind, sind auch ausgefallene Autofolien gefragt. 7 – 10 Tage braucht er pro Folie und Auto. Sein größter Erfolg sind die Emotionen der Kunden, wie man auch am Beispiel eines Unternehmer-Pärchens sieht, die ihr neu foliertes Auto von Edi abholen. Bei so genannten Roadrunner-Schwerpunkt-Aktionen setzt die Polizei Wien auf Prävention. Insgesamt 50 solcher Aktionen gab es alleine im Jahr 2021. Bei einer Kontrolle am Wiener Gürtel werden Tempo-Sünder und Roadrunner zur Kasse gebeten – aber auch illegal umgebaute Autos beanstandet.
