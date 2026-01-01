Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal
1 StaffelAb 6
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Die Tuner – Zwischen Gaspedal und Kriminal
Tiefer - lauter - schneller, das ist das Motto der Tuner und Roadrunner in Österreich. Was zählt ist der richtige Spoiler, der größte Auspuff, die meisten PS zu haben. ATV begleitet skurrile Fans bei ihren oft heimlichen Treffen, denn es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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