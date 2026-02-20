Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 2 Folge 2 vom 20.02.2026
Folge 2: DX

40 Min. Folge vom 20.02.2026 Ab 12

Die WWE-Schatzjäger sind auf der Suche nach Sammlerstücken der legendären "D-Generation X". Bei ihren Nachforschungen werden Booker T und sein Team von ehemaligen Mitgliedern der Gruppe, wie Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg und X-Pac, unterstützt.

ProSieben MAXX
