Die WWE-Schatzjäger
Folge 6: Kurt Angle
40 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Bereits als Jugendlicher feiert Kurt Angle Erfolge als Ringer und nimmt sogar an den Olympischen Spielen teil. Später wendet er sich dem Wrestling zu und wird zum absoluten Superstar. Booker T, Mick Foley und Lita begeben sich auf die Suche nach legendären Erinnerungsstücken seiner Karriere, wie den winzigen Cowboyhut oder den berühmten Milchtruck.
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC