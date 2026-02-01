"Macho Man" Randy SavageJetzt kostenlos streamen
Die WWE-Schatzjäger
Folge 3: "Macho Man" Randy Savage
41 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Auf den Spuren von WWE Legende "Macho Man" Randy Savage, versuchen Diamond Dallas Page und Molly Holly einige seiner berühmten Habseligkeiten aufzuspüren. Auf der Wunschliste: Die Krone und das Szepter des Macho Königs, sowie seine "Mega Powers" Robe und sein Monstertruck. Außerdem hilft Lanny Poffo dabei, frühes Material seines Bruders zu sichten und auf Echtheit zu prüfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die WWE-Schatzjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC