ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 26.02.2026
41 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Die Samoan Dynasty ist eine der bekanntesten Familien in der Welt des Wrestlings. The Rock, Yokozuna und Roman Reigns sind nur einige der prominenten Mitglieder. Gemeinsam mit Rikishi begeben sich die WWE-Schatzjäger auf die Suche nach legendären Sammlerstücken der Samoaner, darunter Rikishis Sumo-Gürtel, ein Hemd von The Rock und ein Kimono von Yokozuna.

ProSieben MAXX
