DINNER DUELL
Folge 1: Bernds Frankfurter Food-Bermuda-Dreieck
49 Min.Ab 6
Bernd nimmt euch mit ins Frankfurter Food-Bermuda-Dreieck und serviert gleich drei absolute Spitzenrestaurants. Wie soll man sich da entscheiden? Für Bernd gilt wie immer: mehr ist mehr! Zwischen edlem Fine Dining, moderner Fusionsküche und echten Klassikern wird probiert, diskutiert und abgewogen - am Ende muss er sich für einen Favoriten entscheiden.
