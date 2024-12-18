Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Der HSV und sein Stürmerproblem

DittscheStaffel 13Folge 2vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen in dieser Folge: Dauerthema Fußball, Flugangst, Entwicklung, Neuigkeiten der Tierwelt und Natascha Ochsenknecht und ihr neuer Freund. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 28. Februar 2010.

