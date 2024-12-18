Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Staffel 13Folge 5vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Wie ungewöhnlich, Dittsche hat heute einen ganz anderen Bademantel an als sonst. Aber er kann das begründen, dafür muss er nur etwas ausholen... Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 21. März 2010.

