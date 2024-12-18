Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Auto mit Kaffee-Antrieb

DittscheStaffel 13Folge 3vom 18.12.2024
Auto mit Kaffee-Antrieb

Auto mit Kaffee-AntriebJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 3: Auto mit Kaffee-Antrieb

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! In England hat jemand ein Auto erfunden, das mit Kaffee fährt. Dittsche findet das gar nicht so erstaunlich, schließlich haben die Engländer auch schon den Teewagen erfunden. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 07. März 2010.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen