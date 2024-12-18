Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche
Staffel 13
Folge 6
vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen in dieser Folge u.a.: Umstellung der Uhr; Formel Eins; übergewichtige Haustiere; Nena 50. Geburtstag; Gesang "Gute Freunde kann niemand trennen". Zu Gast: "Fahrrad-Michi". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 28. März 2010.

