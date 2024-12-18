Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Vulkanausbruch
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche singt Tony Holiday zu Ehren vom Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island („Du bist heiß wie ein Vulkan“). Aber der Vulkanausbruch ist eine Bedrohung für alle! Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. April 2010.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004