Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Fleischskandal
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Pferdelasagne hin oder her, Dittsche weiß: Fleischskandale sind ein alter Hut! Schließlich gab es „falscher Hase“ schon früher. Man dachte, man kriegt Hase, hat aber Katze bekommen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. Feb 2013.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004