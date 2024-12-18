Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Berlusconi-Maske
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss mit einer Berlusconi-Maske, der ist in Italien ja wieder zu Wahl angetreten. Dittsche findet aber, dass Berlusconi gar nicht mehr aussieht, wie er selbst. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. Feb 2013.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004