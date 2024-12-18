Einbruch in der Muggelbude / Zu Gast: Til Schweiger und Fahri YardimJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Einbruch in der Muggelbude / Zu Gast: Til Schweiger und Fahri Yardim
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist erschrocken, die Tür zum Imbiss ist mit einer Pappe verklebt und vor den Kühlschränken hängt ein Absperrband der Polizei. Ein Einbruch in der Muggelbude! Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 10. März 2013.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004