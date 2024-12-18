Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Papstwahl
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Die Papstwahl steht an und Dittsche weiß schon, wer auf jeden Fall nicht der neue Papst wird: Alle die größer sind als Ratzinger, können es nicht machen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 03. März 2013.
