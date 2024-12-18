Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Fremder Gast

DittscheStaffel 19Folge 5vom 18.12.2024
Fremder Gast

Fremder GastJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 5: Fremder Gast

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Was ist denn da los? Schildkröte steht am Tresen und auf seinem Platz sitzt ein fremder Gast und isst. Dittsche ist misstrauisch. Wer ist das? Was trinkt er? Ist das der Einbrecher? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. März 2013.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen