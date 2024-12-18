Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Fremder Gast
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Was ist denn da los? Schildkröte steht am Tresen und auf seinem Platz sitzt ein fremder Gast und isst. Dittsche ist misstrauisch. Wer ist das? Was trinkt er? Ist das der Einbrecher? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. März 2013.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004