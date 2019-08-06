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Dok 1

Dok 1: Jetzt oder nie - Ist diese Welt noch zu retten?

ORF1Folge vom 06.08.2019
Dok 1: Jetzt oder nie - Ist diese Welt noch zu retten?

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Folge vom 06.08.2019: Dok 1: Jetzt oder nie - Ist diese Welt noch zu retten?

46 Min.Folge vom 06.08.2019

Diese Dokumentation beleuchtet die großen Probleme unserer Zeit, zeigt jedoch auch gleichzeitig, dass es eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten gibt - auch in Österreich. ORF-Redakteurin Lisa Gadenstätter begegnet Österreicherinnen und Österreichern, die in den Bereichen Ernährung, Energie, Wohnen, Nachhaltigkeit und Wirtschaft überraschende Ideen für die Zukunft entwickeln. Außerdem spricht sie mit dem Wirtschaftsphilosophen Anders Indset, Ski-Star Aksel Lund Svindal und Arnold Schwarzenegger über die großen Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels. Bildquelle: ORF/Alex Wieser

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