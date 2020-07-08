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Dok 1

Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Tirol for sale!

ORF1Folge vom 08.07.2020
Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Tirol for sale!

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Folge vom 08.07.2020: Dok 1: Der Kurier des Kaisers - Tirol for sale!

50 Min.Folge vom 08.07.2020

Was sind die Bundesländer eigentlich wert und auf welches der neun Länder könnten die Österreicher am ehesten verzichten? Hofberichterstatter Hanno Settele rückt aus, um seriöse Antworten auf diese heißen Fragen zu liefern. Denn: Kaiser Robert Heinrich I. hat weit über die Verhältnisse gelebt und will zur Begleichung seiner Schulden ein Bundesland verkaufen. Dieses Mal dreht sich alles um Tirol. Bildquelle: ORF/ORF

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