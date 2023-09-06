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Dok 1

Dok 1: Trennungsg'schichten & Scheidungssachen

ORF1Folge vom 06.09.2023
Dok 1: Trennungsg'schichten & Scheidungssachen

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Dok 1

Folge vom 06.09.2023: Dok 1: Trennungsg'schichten & Scheidungssachen

45 Min.Folge vom 06.09.2023

In dieser Dok 1 widmet sich Lisa Gadenstätter dem Thema Scheidung in all ihren Facetten: Wie hat sich die Streit- und Scheidungskultur in den letzten Jahren verändert? Inwiefern erschweren Behörden und Institutionen den Scheidungsprozess? Warum wird geschieden - und worum wird gestritten? Wie und in welchen Fällen ließe sich eine Scheidung verhindern? Und wieso sollte man heutzutage überhaupt noch heiraten? Bildquelle: ORF/BFILM

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