Dok 1: Trennungsg'schichten & ScheidungssachenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 06.09.2023: Dok 1: Trennungsg'schichten & Scheidungssachen
45 Min.Folge vom 06.09.2023
In dieser Dok 1 widmet sich Lisa Gadenstätter dem Thema Scheidung in all ihren Facetten: Wie hat sich die Streit- und Scheidungskultur in den letzten Jahren verändert? Inwiefern erschweren Behörden und Institutionen den Scheidungsprozess? Warum wird geschieden - und worum wird gestritten? Wie und in welchen Fällen ließe sich eine Scheidung verhindern? Und wieso sollte man heutzutage überhaupt noch heiraten? Bildquelle: ORF/BFILM
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1