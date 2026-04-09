Safe Space mit Kerstin OttJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 44: Safe Space mit Kerstin Ott
104 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Für die OGs wird Kims Gast diese Woche keine Überraschung sein. Kerstin Ott ist nicht nur eine deutsche Schlager- und Klapphandyhüllen-Ikone, sondern auch Kims ehemalige (fake) Nachbarin in Berlin Gesundbrunnen. Dieses Zusammentreffen dürft ihr auf keinen Fall verpassen!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
$HZ wir müssen reden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Studio Bummens