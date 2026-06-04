Peak Arbeitslosigkeit mit Ex-Mitbewohner AlexJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 52: Peak Arbeitslosigkeit mit Ex-Mitbewohner Alex
121 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
So oft, wie er jetzt schon da war, könnte man denken, die beiden seien nie auseinandergezogen. Aber weil alle guten Dinge drei sind und ihr immer wieder nach ihm fragt, ist heute Alex zu Gast im Podcast! Und weil nach den letzten Folgen immer wieder das Feedback kam, dass man legit arbeitslos sein muss, um alle Referenzen zu checken, ist genau das auch das Motto der Folge! Viel Spaß dabei!
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