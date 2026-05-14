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$HZ wir müssen reden

Vatertag mit Kims Vater Henning

Studio BummensStaffel 2026Folge 49vom 14.05.2026
Vatertag mit Kims Vater Henning

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Folge 49: Vatertag mit Kims Vater Henning

122 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Euer Wunsch ist uns Befehl, denn ein Teil der Koch Familie hat es heute wieder ins Studio geschafft: Undzwar niemand geringeres als Kims Vater Henning! Er ist auch nicht ohne Grund genau heute da, denn Kim und er verbringen den Vatertag dieses Jahr gemeinsam vor offenen Mikros und laufenden Kameras! Viel Spaß dabei! Schaut euch Oreo auf Insta an!

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