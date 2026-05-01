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$HZ wir müssen reden

Problemkind mit Nina Chuba

Studio BummensStaffel 2026Folge 47vom 01.05.2026
Problemkind mit Nina Chuba

Problemkind mit Nina ChubaJetzt kostenlos streamen

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Folge 47: Problemkind mit Nina Chuba

108 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Wir sind diese Woche mal wieder mit voller Starpower am Start, denn heute ist die einzig wahre originale Pop-Icon Nina Chuba zu Gast bei Kim! Es geht um Ninas erste und einzige Schlägerei, Kims Schauspielerfahrungen, Bong rauchen und vieles mehr. Da müsst ihr sowas von einschalten!

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