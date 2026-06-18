Alles exposen mit Kimisinamood feat. Louis KlamrothJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 54: Alles exposen mit Kimisinamood feat. Louis Klamroth
85 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Heute ist alles anders! Zum Geburtstag von SWMR dachten wir uns, dass es mal wieder Zeit ist, die wichtigste Person dieses Podcasts in den Mittelpunkt zu stellen: Kim! Dafür haben wir uns Starmoderator und ÖRR-Ikone Louis Klamroth eingeladen, der ihr all die Fragen stellt, die euch schon lange unter den Fingern brennen. Viel Spaß mit der Folge!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
$HZ wir müssen reden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Studio Bummens