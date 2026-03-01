Downton Abbey
Folge 1: Der Hochzeitstag
67 Min.Ab 6
Trotz des sich jährenden Hochzeitstages von Lord und Lady Grantham liegt auf Downton Abbey nicht nur Liebe in der Luft. So führt die Planung zum Bau eines Kriegsdenkmals zu Differenzen zwischen Carson und Robert, und auch Toms Beziehung mit Sarah Bunting lässt Raum für Diskussionen.
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved