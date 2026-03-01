Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Der Hochzeitstag

NBCUniversalStaffel 5Folge 1
Der Hochzeitstag

Der HochzeitstagJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 1: Der Hochzeitstag

67 Min.Ab 6

Trotz des sich jährenden Hochzeitstages von Lord und Lady Grantham liegt auf Downton Abbey nicht nur Liebe in der Luft. So führt die Planung zum Bau eines Kriegsdenkmals zu Differenzen zwischen Carson und Robert, und auch Toms Beziehung mit Sarah Bunting lässt Raum für Diskussionen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen