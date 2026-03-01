Downton Abbey
Folge 6: Nachricht aus Deutschland
48 Min.Ab 6
Ein Brief aus Deutschland lässt Edith eine folgenschwere Entscheidung treffen, während ihre Familie den Tag bei einem Pferderennen verbringt. Doch sie ist nicht die einzige, die schlechte Nachrichten erhält: Die Ermittlungen um Greens Tod führen plötzlich zu Baxter ...
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved