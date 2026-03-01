Downton Abbey
Folge 7: Heiratspläne
48 Min.Ab 6
Als Rosamund nach Ediths überstürzter Abreise nach Downton kommt, erfährt Cora endlich das Geheimnis ihrer Tochter. Doch noch etwas kommt ans Licht: Die Hochzeitspläne von Mrs. Crawley und Lord Merton, die allerdings nicht auf allen Seiten auf Zustimmung stoßen.
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved